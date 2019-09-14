“مبادرة” ترفض أيلولة قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع

كشفت مبادرة استعادة نقابة المهندسين عن رفضها أيلولة قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع، فيما قالت وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، إننا نعول على النقابات بأن تكون حارساً أميناً في تحقيق أهداف الثورة، وأن العاملين حقوقهم الكاملة.

وأكدت لينا أن للعاملين الحق في تشكيل أجسامهم النقابية والمطلبية التي تحقق أهدافهم، وتحفظ حقوقهم في العمل. وأضافت خلال مخاطبتها ورشة مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين بقاعة الصداقة، يوم السبت، إن السودانيين قدموا الشهداء والجرحى والمفقودين في ثورة ديسمبر العظيمة، ﻷجل وطن الكرامة الإنسانية والحقوق التي تقوم على المواطنة.

Advertisements

وجددت لينا بحسب الشروق – التزام وزارتها بتحقيق الرفاه والعيش الكريم لكل السودانيين، من خلال آليات عديدة، يكون من ضمنها ضرورة تمتع العاملين بأجور عادلة .

من جهته، قال المهندس فيصل بشير عن مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين، إن المبادرة ترفض ابتداء أيلولة قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع، وأنها رفعت مذكرة بهذا الشأن لمجلسي السيادة والوزراء، وأضاف “سنقاوم بكل الوسائل المشروعة أيلولة قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع”.

وعن الورشة قال فيصل “سيتم طرح توصياتها على الجميع ﻹدارة حوار حولها، لكن هناك قضايا ملحة، مثل الرقم الهندسي، والتشغيل، والتدريب ومكافحة الفساد بكافة أشكاله” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)