تجمع المهنيين: تفكيك دولة التمكين مسألة وقت

يعتزم تجمع المهنيين السودانيين مخاطبة رئيس رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول قضية نقابات واتحادات النظام البائد التي أصدر المسجل العام قراراً بالتمديد لمجالسها، وطالبت لجنة النقابات بالتجمع الحكومة الجديدة بإقالة جميع قادة الخدمة المدنية في البلاد لجهة أنهم يدينون بالولاء لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وطالب عضو لجنة النقابات بتجمع المهنيين السودانيين حاتم الوسيلة السنهوري في مؤتمر صحفي بدار التجمع اليوم “السبت”، الحكومة بإعفاء جميع قادة الخدمة المدنية بالبلاد لإرتباطهم بالنظام السابق، ودعا العاملين والمهنيين بالقطاعات المختلفة لعقد الجمعيات العمومية لإنشاء النقابات، وقال إن رؤية اللجنة تشترط ضرورة إلغاء قانون نقابة المنشأة وتشريع قانون نقابات يتناسب مع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها السودان التي تحفظ حق النقابات.

وقطع عضو لجنة النقابات حاتم خورشيد في المؤتمر الصحفي، بأن تفكيك بنية التمكين للنظام البائد مسألة وقت وتابع: “الآن مقيدين بالوثيقة الدستورية التي حددت أولوية الفترة الأولى للسلام لكن سترون ما يسلج الصدور حول تفكيك بنية التمكين”.