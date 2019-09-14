يعتزم تجمع المهنيين السودانيين مخاطبة رئيس رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول قضية نقابات واتحادات النظام البائد التي أصدر المسجل العام قراراً بالتمديد لمجالسها، وطالبت لجنة النقابات بالتجمع الحكومة الجديدة بإقالة جميع قادة الخدمة المدنية في البلاد لجهة أنهم يدينون بالولاء لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وطالب عضو لجنة النقابات بتجمع المهنيين السودانيين حاتم الوسيلة السنهوري في مؤتمر صحفي بدار التجمع اليوم “السبت”، الحكومة بإعفاء جميع قادة الخدمة المدنية بالبلاد لإرتباطهم بالنظام السابق، ودعا العاملين والمهنيين بالقطاعات المختلفة لعقد الجمعيات العمومية لإنشاء النقابات، وقال إن رؤية اللجنة تشترط ضرورة إلغاء قانون نقابة المنشأة وتشريع قانون نقابات يتناسب مع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها السودان التي تحفظ حق النقابات.
وقطع عضو لجنة النقابات حاتم خورشيد في المؤتمر الصحفي، بأن تفكيك بنية التمكين للنظام البائد مسألة وقت وتابع: “الآن مقيدين بالوثيقة الدستورية التي حددت أولوية الفترة الأولى للسلام لكن سترون ما يسلج الصدور حول تفكيك بنية التمكين”.
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين: تفكيك دولة التمكين مسألة وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.