التحالف العربي يكثف غاراته الجوية بصعده (انفوجراف)

دوري أبطال إفريقيا كانو سبورت - غينيا الإستوائية x

18:00 الأهلي - مصر جينيراسيون فوت - السنغال x

20:00 الزمالك - مصر شبيبة القبائل - الجزائر x

20:30 حوريا - غينيا كأس الكونفدرالية الإفريقية اشانتي جولد - غانا x

17:00 نهضة بركان - المغرب الاتحاد - ليبيا x

18:00 حسنية أكادير - المغرب بيراميدز - مصر x

20:00 شباب رياضي بلوزداد - الجزائر الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول x

13:30 نيوكاسل يونايتد مانشستر يونايتد x

16:00 ليستر سيتي توتنهام هوتسبير x

16:00 كريستال بالاس وولفرهامبتون x

16:00 تشيلسي نوريتش سيتي x

18:30 مانشستر سيتي الدوري الإسباني الدرجة الأولى ريال مدريد x

13:00 ليفانتي ريال سوسييداد Advertisements x

18:30 أتلتيكو مدريد برشلونة x

21:00 فالنسيا الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان x

17:30 ستراسبورج الدوري الإيطاليي فيورنتينا x

13:00 يوفنتوس نابولي x

18:00 سامبدوريا انتر ميلان x

20:45 أودينيزي الدوري الألماني بوروسيا دورتموند x

15:30 باير ليفركوزن لايبزيج x

18:30 بايرن ميونيخ كأس محمد السادس للأندية الأبطال النصر - عمان x

14:15 الجزيرة - الإمارات الدوري السعودي الهلال x

17:50 الفيحاء أبها x

17:50 الرائد الأهلي x

19:35 الوحدة

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