أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، مساء اليوم السبت، إن التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة. وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن التحالف بقيادة السعودية، مستمر باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.

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كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الطاقة العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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