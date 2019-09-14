السودان يُشارك في اجتماعات سد النهضة بالقاهرة منتصف الشهر الحالي

يترأس وزير الرى والموارد المائية البروفسير ياسر عباس وفد السودان المشارك فى مباحثات سد النهضة التى تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة يومى الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجارى. وتتناول المباحثات التى يشارك فيها بجانب السودان مصر وإثيوبيا خيارات الملء الأول للبحيرة وتشغيل السد. ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان فى مارس 2015 اتفاقاً يتضمن 10 مبادىء لحفظ الحقوق والمصالح المائية والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة وعدم التسبب بضرر لأى من الدول الثلاث.

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