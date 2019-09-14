حمدوك يلتقي رؤساء دول خلال اجتماعات الامم المتحدة

يلتقي رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية شهر سبتمبر الجاري، بممثلين لدوائر صنع القرار بالأمم المتحدة وعدد من المنظمات المانحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، أن مشاركة، رئيس الوزراء، تأتي في إطار حرصه شخصياً علي قيادة وفد السودان، وتوقع أن يعقد لقاءات ثنائية مع قادة دول العالم.