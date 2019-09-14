تفاصيل اجتماع خطير وعاجل لكبار مهندسي وزارة الكهرباء السعودية عقب هجوم بقيق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مغرد شهير بتسريباته السياسية على تويتر والتي كثيرا ما ثبتت صحتها، تفاصيل ما قال إنه اجتماع عاجل لكبار مهندسي وزارة الكهرباء السعودية عقب الهجوم على معمل أرامكوا في مدينة بقيق.

المغرد القطري الشهير “بوغانم” قال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 135 ألف شخص على تويتر، إن وزارة الكهرباء السعودية اجتمعت ظهر اليوم مع كبار المهندسين وطلبت منهم دراسه عاجلة.وأوضح في معلوماته التي وصفها بأنها مؤكدة أن هذه الدراسة هدفها تحويل محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز إلى العمل بالديزل بأسرع وقت ممكن خشية أن يتم استهدافها من قبل الحوثي، حيث أن المحطات التي تعمل بالديزل تأثير انفجارها اقل.

وأصدرت المملكة العربية السعودية، السبت، بيانا حول حريق نشب في وقت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرة إلى أنه كان نتيجة (استهداف بطائرات بدون طيار) “درون”.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه “عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص”، لافتا إلى أنهما “نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار “درون”.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتداول ناشطون فيديوهات مرعبة للانفجارات التي وقعت في معمل أرامكو، وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، من فشل المنظومة الدفاعية الجوية من التصدي لطائرات الحوثيين.