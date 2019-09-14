لقاء بين حمدوك وغندور ببرج الاتصالات…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج ما أثير حول لقاء رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك برئيس المؤتمر الوطني المكلف بروفسيور إبراهيم غندور وقال ساطع : ( كان من المقرر أن يتم لقاء عقد اجتماع ببرج الإتصالات في ذات توقيت تسجيل لقاء قناة الحرة مع غندور بالبرج الا إن حمدوك اعتذر عن ذلك الاجتماع ولم يحضر).

وأقر ساطع بأنه اعترض على ظهور رئيس المؤتمر الوطني المخلوع في قناة الحرة وأنه أبلغ القناة باحتجاجه على اللقاء باعتبار إن الوطني يفترض أن يتم تقديم كل قياداته للمحاكمة ، وأضاف: قلت لهم نناقش ذلك من بوابة الديمقراطية ، ولكن بالتأكيد لن تجري الحرو مقابلة مع أحد عناصر داعش بواشنطون.

وكان أحد قيادات المؤتمر الوطني المخلوع كشف عن أنه تم تنويرهم بأن لقاء قد تم بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والبروفيسور غندور المكلف بأمانة الوطني المخلوع.