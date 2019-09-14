لسبب في غاية الغرابة… جثمان موغابي سيدفن خلال 30 يوما

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الخليج 365:
أعلن ليو موغابي المتحدث باسم أسرة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موغابي، أن جثمان الأخير سيدفن في نصب تذكاري بمقبرة “الأبطال” في العاصمة هراري، خلال 30 يوما.
وقال ليو موغابي: “الحكومة وكبار المسؤولين توجهوا إلى نصب الأبطال وتفقدوا المكان حيث سيدفن جثمان الرئيس موغابي وهذا المكان سوف يستغرق نحو 30 يوما حتى يكتمل”، موضحا أن الجثمان سيحفظ حتى موعد الدفن.
ووصل الجثمان لزيمبابوي من سنغافورة يوم الأربعاء ووضع منذ الخميس في مقر رسمي سيبقى فيه لثلاثة أيام مما يتيح للمواطنين إلقاء النظرة الأخيرة عليه، وفقا لما نشرته صحيفة “سويتان لايف”.
موغابي، الذي حكم زيمبابوي 37 عاما حتى أطاح به الجيش في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، توفي بمستشفى في سنغافورة قبل نحو أسبوع من بلوغه الـ95 عاما.
سبوتنيك
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