الخرطوم الوطني يخسر أمام موتيمبا الكنغولي

الخليج 365 :

خسر الخرطوم الوطني أمام نظيره موتيمبا الكنغولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الجمعة” ضمن ذهاب بطولة الكنفدرالية.

وسيكون الخرطوم الوطني مطالبًا بالفوز خارج ملعبه في لقاء الإياب الذي سيقام بعد أسبوع في الكنغو.