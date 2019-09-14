- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
خسر الخرطوم الوطني أمام نظيره موتيمبا الكنغولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الجمعة” ضمن ذهاب بطولة الكنفدرالية.
وسيكون الخرطوم الوطني مطالبًا بالفوز خارج ملعبه في لقاء الإياب الذي سيقام بعد أسبوع في الكنغو.
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم الوطني يخسر أمام موتيمبا الكنغولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.