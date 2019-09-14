والي شمال دارفور يرحب بانضمام فصيل جناح السلام من حركة العدل والمساواة

رحب والي شمال دارفور المكلف، اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، بانضمام فصيل جناح السلام من حركة العدل والمساواة، قوامه أربعمائة وخمسة وأربعين مقاتلاً إلى ركب السلام وانضمامها إلى الدعم السريع، برئاسة الصادق إسماعيل الحاج.

وقال الوالي خلال مخاطبته الاحتفال بهذه المناسبة، إن اتفاق المجلس العسكري والحرية والتغيير هيأ الأجواء لتعزيز السلام وعودة الحركات المسلحة إلى حضن الوطن، داعياً الذين لم يوقعوا إلى تحكيم صوت العقل واللحاق بركب السلام، من أجل بناء السلام والاستقرار والتنمية.

وعبر الناطق الرسمي باسم المجموعة المنضمة للسلام أنهم جاؤوا عقب زوال النظام السابق وتهيؤ البلاد لمرحلة جديدة من أجل المساهمة في بناء الوطن، وطالب الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية بالمنطقة الشمالية الشرقية وفتح نقاط لحفظ الأمن.