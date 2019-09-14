عمان تعلق على إعلان رئيس وزراء الاحتلال بشأن ضم غور الأردن

أكدت سلطنة عمان، رفضها لإعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتزامه ضم مستوطنات الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وقال بيان للخارجية العمانية، نشر على (تويتر)، اليوم السبت: "تعرب سلطنة عمان عن رفضها لتصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية الأخير بشأن الأراضي الفلسطينية، وتؤكد السلطنة دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وعقب الإعلان استنكرت دول عربية عدة، في بيانات متتالية، تلك التصريحات، واعتبرت تنفيذها اعتداء صارخا وخطيرا، فيما استجابت منظمة التعاون الإسلامي لدعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ بخصوص هذه القضية الأحد المقبل.

وعلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".



تعليق الأردن على تصريحات نتنياهو