البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي على شركة أرامكو السعودية

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار "درون" اليوم السبت 14 سبتمبر 2019م .
وقال رئيس البرلمان العربي إن استهداف المعملين يُعد عملاً إرهابياً جباناً، ضمن مخطط لاستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية، والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط في السوق العالمي، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواءاً كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً.
وعبر رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.
من جانبه اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، منذ قليل، عن استنكار دولة الكويت الشديد للهجومين اللذين طالا صباح اليوم السبت منشأتين تابعتين لشركة ارامكو في محافظة بقيق وهجره خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة واديا إلى اندلاع حريقين تم ولله الحمد السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.
وأوضح المصدر، وفقاً لصحف محلية، بأن دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة و إمدادات الطاقة العالمية لتؤكد مطالبتها المجتمع الدولي يبدل جهودا مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.
وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة اراضيها واختتم المصدر تصريحه بالتضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا توضح فيه تفاصيل حريق اندلع بشركة أرامكو بالمملكة، صباح اليوم، حيث قال المتحدث الأمني بالوزارة، إنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".
وأضاف البيان: أنه تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، قد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".
وكانت أعلنت وسائل الإعلام السعودية، عن السيطرة على حريق بمعمل أرامكو للنفط في بقيق، حيث قالت قناة "الحدث" السعودية: إنه تم السيطرة على حريق بمعمل أرامكو.
ما هي أرامكو
أرامكو العربية السعودية اختصارا لشركة الزيت العربية الأمريكية هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق وصفوها بالانفجارات قبل أن تعلن وزارة الداخلية السعودية تفاصيل ما جرى.
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