المحكمة ترفض طلب إعادة استجواب البشير وتبقى على تهمة الثراء الحرام

رفض قاضي محكمة الرئيس المخلوع، عمر البشير، طلبا من هيئة الدفاع باعادة استجوابه، واوضحت أن اقوال المتهم التي ادلى بها في الجلسات السابقة تطابقت مع يوميات التحري المكتوبة.

وشطبت المحكمة تهم حيازة النقد المحلي بقرار من القاضي بناء على الغاء المجلس العسكري الانتقالي، أوامر الطوارئ، وابقت على تهمة الثراء الحرام في مواجهة البشير.

وإستمعت المحكمة إلى عدد من شهود الدفاع من بينهم مدير مكتبه السابق حاتم حسن بخيت.