قال وزير رئاسة مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس، أن لقاء رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والرئيس الاريتري اسياسي افورقي، مؤكدًا على اهمية التعاون المشترك في كافة المجالات والتي ستدفع بالعلاقات بين البلدين إلى افاق أرحب.
وناقش "حمدوك" مع الرئيس الاريتري، خلال اللقاء ببيت الضيافة بالخرطوم اليوم "السبت" مجمل القضايا والعلاقات ذات الاهتمام بين البلدين.
وقال مانيس في تصريحات صحافية عقب اللقاء أو الرئيسين بحثا تطوير العلاقات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يبحث مع الرئيس الاريتري تطوير العلاقات بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.