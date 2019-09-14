حمدوك يبحث مع الرئيس الاريتري تطوير العلاقات بين البلدين

قال وزير رئاسة مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس، أن لقاء رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والرئيس الاريتري اسياسي افورقي، مؤكدًا على اهمية التعاون المشترك في كافة المجالات والتي ستدفع بالعلاقات بين البلدين إلى افاق أرحب.

وناقش "حمدوك" مع الرئيس الاريتري، خلال اللقاء ببيت الضيافة بالخرطوم اليوم "السبت" مجمل القضايا والعلاقات ذات الاهتمام بين البلدين.

وقال مانيس في تصريحات صحافية عقب اللقاء أو الرئيسين بحثا تطوير العلاقات بين البلدين.