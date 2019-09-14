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البرهان وحمدوك يلتقيان الرئيس الإرتيرى

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التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في العاصمة الخرطوم، السبت.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين السودان وإريتريا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بأمن منطقة القرن الأفريقي.

كما شهدت الزيارة لقاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك، بالرئيس الإريتري.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن الجانبين “بحثا سبل ووسائل تطوير العلاقات القائمة بين البلدين والآليات المناسبة لتعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة”.

كما شدد مانيس على أهمية العلاقات السودانية الإريترية، واصفا إياها بـ”التاريخية والمتجزرة”.

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