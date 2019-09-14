وزارة الدفاع الأمريكية تضاعف مبادراتها لتطويق قدرات الصين

ضاعفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مؤخراً مبادراتها لتطويق القدرات العسكرية للصين التي توصف أكثر فأكثر بأنها تهديد، حيث اقتربت اليوم الجمعة، سفينة حربية أمريكية، من جزر باراسيلز الأرخبيل الذي تطالب به بكين في بحر الصين الجنوبي، للتأكيد على "حرية الملاحة" في هذه المنطقة.

وقالت ناطقة باسم الأسطول السابع، إن الفرقاطة القاذفة للصواريخ "يو إس إس وين اي ميير" مرت بالقرب من هذه الجزر "لنقض ادعاءات" بكين، حول هذا الأرخبيل الذي تطالب به تايوان وفيتنام أيضاً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وهذه العملية هي السادسة منذ بداية العام ما يعكس تسارعاً واضحاً في وتيرة عمليات حرية الملاحة، بينما نفذت ثماني عمليات مماثلة قامت بها البحرية الأمريكية في 2017 و2018 معاً.



من جهة أخرى، أعلن مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) أنهم قاموا في جزيرة ايي- شيما قبالة سواحل أوكيناوا بسلسلة تدريبات على الإنزال في أراض وعرة والسيطرة على مدارج هبوط، للتعبير عن قدرة الجيش الأميركي على غزو جزيرة صغيرة متنازع عليها، وإقامة موقع إمدادات فيها للعمليات الجوية.

وقال الكومندان أنطوني سيزارو، أحد الضباط المكلفين المناورات إن "هذا النوع من العمليات يسمح لقيادة منطقة الهندي المحيط الهادىء بنشر قوة (الجيش الأمريكي) والقيام بحملات في بيئة ساحلية قد تكون موضع نزاع".

وتكشف جهود الإعلام هذه من قبل البنتاغون المقل عادة في الإعلان عن أنشطته الدفع الذي أعطاه وزير الدفاع الجديد مارك إسبر، إلى سياسة "المنافسة الاستراتيجية" الأمريكية مع روسيا والصين.

وأبلغ إسبر، الذي خصص جولته الدولية الأولى لآسيا مطلع أغسطس الماضي، بكين أن الولايات المتحدة تريد أن تنشر بسرعة صواريخ جديدة في آسيا، وإذا كان ممكناً في الأشهر المقبلة، وذلك بهدف الحد من صعود قوة الصين في المنطقة.

وجاء دور وزير سلاح البر الأمريكي راين ماكارثي، ليدافع الخميس، عن تطوير صواريخ جديدة من أجل التصدي لصعود الصين.

ورداً على سؤال عن الصواريخ التقليدية الجديدة المتوسطة المدى التي تريد واشنطن تطويرها، بما أن الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى، قال ماكارثي إنها "ستغير المعادلة في جنوب شرق آسيا".

وأضاف أنه، في حال تمكنت الولايات المتحدة من إبرام اتفاقات شراكة مع حلفاء في المنطقة تمنح الجيش الأمريكي حق التمركز في قواعد محلية "فإن ذلك سيسمح بتطويق استثمارات المنافسين الذين يمتلكون قوة شبه مساوية" لقوة الصين.

واختار البنتاغون الحيط الهادىء الشهر الماضي لإجراء أول تجربة لصاروخ تقليدي متوسط المدى منذ الحرب الباردة.

وكرست واشنطن بذلك موت معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي تمنع استخدام الصواريخ الأرضية، التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

في نهاية أغسطس، شكلت واشنطن "سبيسكوم" القيادة الجديدة المكلفة ضمان هيمنة الولايات المتحدة على الفضاء، بسبب تهديد الصين خصوصاً في هذا المجال الجديد للحرب.