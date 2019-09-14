مقتل 6 أشخاص على الأقل في انفجار قنبلة الصومال

أكد مسؤول صومالي اليوم السبت، أن اثنين من السياسيين الإقليميين و3 من حراسهما الشخصيين وعامل إغاثة محلي قُتلوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في الصومال.

وقال رئيس ولاية هيرشبيلي محمد عبدي واري، في بيان، إن الانفجار وقع على الطريق بين بلدتي "بلعد" وجوهر" في الولاية صباح اليوم السبت، على بعد حوالي مئة كيلومتر، شمال العاصمة، مقديشو، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية..

وأعلنت جماعة "الشباب" المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم على محطة "الاندلس" الإذاعية الموالية للمتمردين، وتشن جماعة "الشباب" التابعة لتنظيم القاعدة الدولي هجمات بشكل منتظم داخل الدولة المضطربة الواقعة شرق إفريقيا.