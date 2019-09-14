طريق بسيطة للتخلص من "الشخير" بـ 5 طرق

يعاني الكثير من ظاهرة الشخير حيث أنها قضية اجتماعية لتأثيره على العلاقة الزوجية، وجودة النوم، إلى جانب أنه قد يشير إلى مشكلة صحية أكثر خطورة هى توقف التنفس الانسدادى أثناء النوم، مايتطلب تدخلًا طبيًا.

لكن الشخير العادى يمكن علاجه بإجراءات بسيطة منها.

ضبط وضعية النوم



معظم الذين يصدر عنهم الشخير خلال النوم يكون ذلك أثناء النوم على الظهر أكثر من النوم على الجانب أو المعدة، ويكون تبديل الوضعية أثناء النوم صعبًا عليهم. لذلك يشجع الأطباء فى هذه الحالة البقاء فى وضعية النوم على الجانب، عن طريق وضع كرة تنس لمنع وضعية النوم على الظهر. معظم الذين يصدر عنهم الشخير خلال النوم يكون ذلك أثناء النوم على الظهر أكثر من النوم على الجانب أو المعدة، ويكون تبديل الوضعية أثناء النوم صعبًا عليهم. لذلك يشجع الأطباء فى هذه الحالة البقاء فى وضعية النوم على الجانب، عن طريق وضع كرة تنس لمنع وضعية النوم على الظهر. الوسائد



بالنسبة للبعض وجود كرة تنس على السرير أمر مقلق يستحيل معه النوم، لذلك يمكنك تدريب نفسك على وضع وسادة بين الساقين وأخرى وراء ظهرك، سيجعك ذلك وضعية النوم على الجانب مريحة، ويجنبك النوم على الظهر. بالنسبة للبعض وجود كرة تنس على السرير أمر مقلق يستحيل معه النوم، لذلك يمكنك تدريب نفسك على وضع وسادة بين الساقين وأخرى وراء ظهرك، سيجعك ذلك وضعية النوم على الجانب مريحة، ويجنبك النوم على الظهر. افتح أنفك



فى بعض الأحيان لا يكون الشخير بسبب عضلات الحلق، وإنما نتيجة انسداد الممرات الأنفية. فى هذه الحالة عليك رش الأنف برذاذ ماء مالح قبل النوم لفتح هذه الممرات، وإبقاء الأنف رطبة، ومنع ها الجفاف الذى يعزز الشخير. يمكنك أيضًا وضع شريط لاصق على الأنف من الخارج ليساعد على إبقائ مفتوحة. فى بعض الأحيان لا يكون الشخير بسبب عضلات الحلق، وإنما نتيجة انسداد الممرات الأنفية. فى هذه الحالة عليك رش الأنف برذاذ ماء مالح قبل النوم لفتح هذه الممرات، وإبقاء الأنف رطبة، ومنع ها الجفاف الذى يعزز الشخير. يمكنك أيضًا وضع شريط لاصق على الأنف من الخارج ليساعد على إبقائ مفتوحة. السيطرة على حمض المعدة



يمكن أن يلعب ارتجاع حمض المعدة نحو المرئ دورًا رئيسيًا فى الشخير. فى حالة الشعور بحموضة، واشتباه فى أن حمض المعدة من مسببات الشخير، عليك التوقف عن تناول الطعام قبل موعد النوم بساعتين أو 3 ساعات. إذا لم يفلح هذا الحل تناول أقراصًا وشرابًا فوارًا لعلاج هذه المشكلة. يمكن أن يلعب ارتجاع حمض المعدة نحو المرئ دورًا رئيسيًا فى الشخير. فى حالة الشعور بحموضة، واشتباه فى أن حمض المعدة من مسببات الشخير، عليك التوقف عن تناول الطعام قبل موعد النوم بساعتين أو 3 ساعات. إذا لم يفلح هذا الحل تناول أقراصًا وشرابًا فوارًا لعلاج هذه المشكلة. الزفير عن طريق الفم



يساعد وضع شريط لاصق على الأنف على الزفير عن طريق الفم فى حال بقاء الأنف مسدودا يساعد وضع شريط لاصق على الأنف على الزفير عن طريق الفم فى حال بقاء الأنف مسدودا ويعد الصوت الذي يصدر أثناء النوم هو عبارة عن إنذار يرسله الجسم ليحذّر صاحبه من خلل في مكان ما ولا بد من معالجته. وترجع أسباب الشخير عند النساء إلى زيادة حجم العضلات في منطقة الحلق مع زيادة الوزن والسمنة، وهذا الأمر يقلص مساحة مجرى الهواء والتعب الشديد وتناول المأكولات الثقيلة على المعدة قبل الخلود إلى النوم وأمراض الحساسية تؤدي إلى إصدار صوت الشخير واللحمية في الأنف وإعوجاج الحاجز الأنفي وإرتخاء سقف الحلق والإصابة بالعسكري وخلال الحمل أيضًا تصدر بعض النساء أصوات الشخير خاصةً عندما يكبر حجم الجنين وإلتهاب اللوزتين وإحتقان الجيوب الأنفية والنوم بطريقة خاطئة. الحلول الممكنة لمشكلة الشخير عند النساء Advertisements



- عند التهاب اللوزتين يكمن الحل بالمضادات الحيوية، لذا استشيري على الفور طبيبًا مختصأً ليساعك على حل المشكلة.



- عند احتقان الجيوب الأنفية سيطلب منك طبيبك استخدام قطرة للأنف.



- سيحاول الطبيب في العيادة رفع الحلق المرتخي عن طريق اللايزر وإن لم تنجح هذه الخطوة، سيتوجه بعدها إلى العملية الجراحية وتكون عملية بسيطة عادةً.



- للحمية أدوية تخفف التهاباتها، أما العلاج الجذري لها فهو استئصالها.



- وحتى اعوجاج الأنف المسبب للشخير ستحل مشكلته عن طريق العملية.



- السمنة حلّها معروف، لذلك في هذه الحالة ندعوك للتوجه إلى أخصائية تغذية لتتخلصي من الوزن الزائد الذي يسبب لك مشاكل في الجهاز التنفسي.



- أما ارتفاع ضغط الدم، فهناك بعض الأدوية التي يكتبها لك الطبيب ستكون كفيلة بتخليصك من الشخير.

- وإن كنت تنامين بطريقة غير صحيحة جربي الاستعانة بلاصقة الأنف التي تساعدك على التنفس بشكل أفضل أثناء النوم.



- ويفضل عدم الإكثار من الأكل والنوم مباشرة بعد ذلك، فهذا الأمر يسبب مشاكل على مستوى الجسم ككل وليس فقط على مستوى الجهاز التنفسي.



وفي الختام من الضروري معرفة العامل الذي يدفعك إلى إصدار صوت الشخير قبل اللجوء إلى الحل بهدف اختيار العلاج الأمثل.

