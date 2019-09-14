وصفات طبيعية تخلصك من هيشان وتقصف شعرك

تعاني معظم الفتيات من مشكلة تقصف وهيشان الشعر وتلجأ إلى بعض المنتجات الكيماوية، ظنًّا منهن أنها ستساعدهن في حل المشكلة، ولكن لا يُفكرنَ في مدى الضرر الذي سيلحق بالشعر بعد ذلك. لذا ننصحكِ باللجوء إلى المكونات الطبيعية التي ستساعدك في الحصول على شعر جذاب، وصحي.

بداية، عليكِ معرفة أسباب تقصف الشعر، من الممكن أن يكون الإفراط في غسيل الشعر باستخدام الشامبو، إذ يَنصح المختصون بعدم غسل الشعر أكثر من مرتين أسبوعيًا.

أو عدم ترطيب الشعر على النحو الكافي. إلى جانب الإفراط في استخدام صبغات الشعر. وقد يكون نقص المعادن والفيتامينات في الجسم، وسوء التغذية بوجه عام. أحيانًا يرتبط الموضوع ببعض العوامل البيئية، كارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة.

والآن، نقدم لكِ ثلاث وصفات منزلية سهلة لعلاج التقصف



أولًا، رَطِّبي الشعر بالمايونيز، واخلطي ربع كوب من الزبادي مع ربع كوب مايونيز وبياض بيضة واحدة.

ثانيًا، ضعي الخليط على شعر جاف لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بماء فاتر.

استغلي فوائد الموز



اِهرسي موزة أو اثنتين –على حسب طول وكثافة شعرك- وأضيفي ملعقة من عسل النحل مع كمية مناسبة من زيت جوز الهند. ضعي الخليط على شعر جاف لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بماء فاتر. للموز قيمة غذائية كبيرة، كما سيضيف العسل لمعة إلى شعرك.

وصفة أخيرة بزيت السمسم



اِمزجي صفار بيضتين مع ملعقتين من زيت السمسم وملعقتين من الماء، وضعي الخليط على شعر جاف لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر. من المعروف أن زيت السمسم يعمل على تغذية الشعر وتنعيمه.

ولابد للفتيات معرفة أنواع شعرهن حيث انه من أهم العوامل التي تؤثر على إختيار نظام رعاية الشعر، حيث يقع الشعر على درجات متنوعة تتراوح بين المستقيم والمجعد، وبينهما العديد من الدرجات المتوسطة، فكيف تعرفي نوع شعرك ؟ لكي تعرفي كيفية الاهتمام به.

أولًا: الشعر المستقيم ويرمز له بالرمز (a):

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أهم ما يميز الشعر المستقيم أنه لا يحتوي على أي تجعيدات، فهو مستقيم ومفرود بشكل طبيعي. وعادة ما يكون الشعر المستقيم لامعًا ودهنيًا، نظرًا لعدم وجود أي تجعيدات به. إذ يمكن بسهولة للزيوت الطبيعية التي يتم إفرازها من فروة الرأس أن تصل إلى الأطراف.



وهو ثلاثة أنواع



* الشعر المستقيم تمامًا من الجذور إلى الأطراف.

* يتميز هذا النوع بوجود بعض الانحناءات المتفرقة، وتكون أطراف الشعر مموجة قليلًا، بعكس النوع الأول ذو الأطراف المستقيمة تمامًا.

* وهو مستقيم بشكل عام، مع وجود بعض الانحناءات البسيطة. * الشعر المستقيم تمامًا من الجذور إلى الأطراف.* يتميز هذا النوع بوجود بعض الانحناءات المتفرقة، وتكون أطراف الشعر مموجة قليلًا، بعكس النوع الأول ذو الأطراف المستقيمة تمامًا.* وهو مستقيم بشكل عام، مع وجود بعض الانحناءات البسيطة. ثانيًا: الشعر المموج ويرمزله بالحرف (b):



يُعرف هذا النوع بالشعر المموج الطبيعي، الذي تكون تموجاته على هيئة حرف الS. وتجدر الإشارة إلى أن الشعر المموج ليس دهنيًا بنفس القدر الذي عليه الشعر المستقيم، لكنه ليس جافًا أيضًا.



وله ثلاثة أنواع



* يتميز بوجود عدد من التموجات الطبيعية الواسعة الناعمة في جميع أنحاء الرأس.

* يتميز النوع الثاني بتموجاته المحددة بدقة أكثر من النوع الأول، لكن الشعر لا يزال يلتصق بالوجه. ويمكن القول أنه بداية لظهور التجعيدات بشكلها المعروف.

* النوع الأخير تكثر فيه التموجات بشكل أكبر، ويبدو وكأنه يلتف حول نفسه، وإن كانت لا تزال التموجات واسعة.



ثالثًا: الشعر المجعد ويرمز له بالرمز (c)



لعل ما يميز هذا النوع هو التجعيدات الطبيعية دون الحاجة لاستخدام منتجات تصفيف الشعر المختلفة. ويميل هذا النوع من الشعر إلى الجفاف. إذ أن الزيوت الطبيعية الموجودة في فروة الرأس ليست ثقيلة بما يكفي لتصل إلى كافة التجعيدات والانحناءات، وبالتالي لا تصل للأطراف بعكس الحال مع النوعين الأول والثاني (الشعر المستقيم والمموج).