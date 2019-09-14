أكد المتحدث الرسمي باسم تنسيقية قوى اعلان الحرية والتغيير، أن قوى الثورة تومن بضرورة معالجة كل قضايا الحرب من خلال سلام في كل مناطق النزاعات بالبلاد.
وقال وجدي صالح، في ندوة بالخرطوم، أن سياسات النظام السابق كرست لفصل المنابر وتفتيت قوى الكفاح المسلح وعمقت الازمة ولم توقف الحرب.
واوضح أن الوثيقة نصت على محاكمة رموز النظام السابق وكل من ارتكب جرم في حق الشعب امام العدالة الدولية، مؤكدا انه لاسلام بلا قصاص للضحايا، وتابع: "لسنا دعاة انتقام ولكن لن نسمح لاحد الافلات من العقاب".
وقال صالح يجب أن نصل إلى سلام شامل وعادل قبل نهاية العام ونتفرغ جميعا لعملية بناء الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالحرية والتغيير: سنقدم رموز النظام السابق لمحاكمات عادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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