هو قضاء وقدر أصلو؟.. بقلم في السلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*شنيق فؤل مذراخة النوي

*والططس فيه نخبة وذيرال

*تخفو النوافس والنوافيس مزرال

*يا شباخ مقيا ايا الندقي ياكعبرال

*افتكر الكلام ده واضح

*ما محتاج شرح

*وببساطة هذا ما يحدث في مسألة تعيين رئيس القضاء والنائب العام

*فالططس فيه واضح جداً

*ولا أدل عليه من ذكر النوافيس

*ايها الناس

*نريد، بل نصر على اختيار رئيس للقضاء يحقق عدالة الثورة التي جاءت بالشعار (حرية سلام وعدالة)

*والعدالة تعني انصاف الناس واعادة الحقوق المسلوبة والمنهوبة والاموال المضروبة لاصحابها

*فيا شباخ مقيا

*القصة دي ما دايرة درس عصر

*فان كنا نريد قضاء يكمل اركان الثورة

*الموضوع ما بستحق خلاف واختلاف

*اما ان كان مسعى بعضنا يهدف لقضاء وقدر

*انت وحظك وثقلك وثقالتك

*يبقى شنيخ الفؤل فعلا مذراخه النوي

*لكن ثورتنا ما بتموت ابداً

*بل ستكشف المواقف اصحاب الططس والنوافيس

*ووقتها ببقى الحساب صعب في عهد رئيس قضاء الثورة محقق العدالة التي سطرت اسمها كمكون ثالث على لافتة الشعار حرية سلام وعدالة

*انتوا قايلنوا هو قضاء وقدر اصلو؟؟؟

*ايها الناس

*من اعمق مظاهر فساد الدولة العميقة

*هو الصيد العشوائي لطيورنا وحيواناتنا البرية

*يدوك تصديق باتنين غزال ضكور

*تكتل ليك تلتمية بينهم اناث وصغار

*وتسخلهم

*وتجي مارق بيهم علناً

*وكذا الطيور

*الامر الذي يؤدي لفقداننا لثروتنا البرية ببساطة

*ولعلنا جميعاً قد شاهدنا صور وفيديوهات لابادات جماعية لحيواناتنا البرية وطيورنا بصورة مستفزة جداً

*وده كلو بطلع بتصريح من حيوان وغض طرف من حيوان آخر وقبول الرشوة من حيوان تالت

*ابادة الحيوانات التلاتة ديل افيد للبلد لأنها توقف عمليات ابادة طيورنا وحيواناتنا البرية

*يا حكومة حمدوك اتدخلي سريع

*فالعقالات الحايمة في بلدنا داخل سيارات الدفع الرباعي تبيد في ثرواتنا لمجرد الترفيه

*المهم *مراجعة ملفات الدولة تستلزم قبل كل شي مراجعة الارقام الوطنية والجوازات

*البحر ما بيابا الزيادة

*لكن كمان الزيادة البتبقى فيضان يضر بالناس ما حبابا

*السوداني الاصلي ياعمك يموت موت عشان ياخد رقم ينتسب به للوطن ويستمتع فيه بجنسيته

*والاجنبي جوازو السوداني بجيهو دلفري

*والغريبة ناس الكورة وبدعة التجنيس التي ابتدعوها للخروج من قيود الاتحاد حول اللاعب الاجنبي المحترف ومنع التغول على الخانات الوطنية *ياخ لعيبة كورة بس

*عندنا مليون الاربع جواز شالوهوا معاهم

*اها

*نجي للكورة

*هي وينا الكورة

*كورتنا دقست ونفست مما سلمت المنفاخ لامانة شباب الدولة العمية

*بقت تنط فوق لاعبنا ينزل تحت

*تنزل تحت لاعبنا ينط فوق

*وبالمناسبة دي عجبتني نكتة بريمة

*لما قالوا المنتخب كان ماخد خمسة والنقر خاتمو وقع في الميدان

*النقر وبعض اللاعبين مشوا يفتشوا الخاتم

*كان بكوسوا جوه خط طمنطاشر

*بريمة قال ليهم تعالوا فتشوا في النص هنا انتوا متين دخلتوا خط طمنطاشر

*واللـه يصلح حالنا في عهد البوشي

*واقول ليك يا البوشي يا اختي

*اختي المستشارين وتذكري ان للرياضة مناشط كتيييرة ولجنة اولمبية تشبه امانة الشباب تلك

*ايها الناس

*ان تنصروا اللـه ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*لقيتوا مفقودينا

*ولا فص ملح وداب علينا؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال سيد الرايحة بفتش خشم البقرة واولادنا كان راحو البقرة تستعد

والي لقاء

سلك