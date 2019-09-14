هو قضاء وقدر أصلو؟.. بقلم في السلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*شنيق فؤل مذراخة النوي
*والططس فيه نخبة وذيرال
*تخفو النوافس والنوافيس مزرال
*يا شباخ مقيا ايا الندقي ياكعبرال
*افتكر الكلام ده واضح
*ما محتاج شرح
*وببساطة هذا ما يحدث في مسألة تعيين رئيس القضاء والنائب العام
*فالططس فيه واضح جداً
*ولا أدل عليه من ذكر النوافيس
*ايها الناس
*نريد، بل نصر على اختيار رئيس للقضاء يحقق عدالة الثورة التي جاءت بالشعار (حرية سلام وعدالة)
*والعدالة تعني انصاف الناس واعادة الحقوق المسلوبة والمنهوبة والاموال المضروبة لاصحابها
*فيا شباخ مقيا
*القصة دي ما دايرة درس عصر
*فان كنا نريد قضاء يكمل اركان الثورة
*الموضوع ما بستحق خلاف واختلاف
*اما ان كان مسعى بعضنا يهدف لقضاء وقدر
*انت وحظك وثقلك وثقالتك
*يبقى شنيخ الفؤل فعلا مذراخه النوي
*لكن ثورتنا ما بتموت ابداً
*بل ستكشف المواقف اصحاب الططس والنوافيس
*ووقتها ببقى الحساب صعب في عهد رئيس قضاء الثورة محقق العدالة التي سطرت اسمها كمكون ثالث على لافتة الشعار حرية سلام وعدالة
*انتوا قايلنوا هو قضاء وقدر اصلو؟؟؟
*ايها الناس
*من اعمق مظاهر فساد الدولة العميقة
*هو الصيد العشوائي لطيورنا وحيواناتنا البرية
*يدوك تصديق باتنين غزال ضكور
*تكتل ليك تلتمية بينهم اناث وصغار
*وتسخلهم
*وتجي مارق بيهم علناً
*وكذا الطيور
*الامر الذي يؤدي لفقداننا لثروتنا البرية ببساطة
*ولعلنا جميعاً قد شاهدنا صور وفيديوهات لابادات جماعية لحيواناتنا البرية وطيورنا بصورة مستفزة جداً
*وده كلو بطلع بتصريح من حيوان وغض طرف من حيوان آخر وقبول الرشوة من حيوان تالت
*ابادة الحيوانات التلاتة ديل افيد للبلد لأنها توقف عمليات ابادة طيورنا وحيواناتنا البرية
*يا حكومة حمدوك اتدخلي سريع
*فالعقالات الحايمة في بلدنا داخل سيارات الدفع الرباعي تبيد في ثرواتنا لمجرد الترفيه
*المهم *مراجعة ملفات الدولة تستلزم قبل كل شي مراجعة الارقام الوطنية والجوازات
*البحر ما بيابا الزيادة
*لكن كمان الزيادة البتبقى فيضان يضر بالناس ما حبابا
*السوداني الاصلي ياعمك يموت موت عشان ياخد رقم ينتسب به للوطن ويستمتع فيه بجنسيته
*والاجنبي جوازو السوداني بجيهو دلفري
*والغريبة ناس الكورة وبدعة التجنيس التي ابتدعوها للخروج من قيود الاتحاد حول اللاعب الاجنبي المحترف ومنع التغول على الخانات الوطنية *ياخ لعيبة كورة بس
*عندنا مليون الاربع جواز شالوهوا معاهم
*اها
*نجي للكورة
*هي وينا الكورة
*كورتنا دقست ونفست مما سلمت المنفاخ لامانة شباب الدولة العمية
*بقت تنط فوق لاعبنا ينزل تحت
*تنزل تحت لاعبنا ينط فوق
*وبالمناسبة دي عجبتني نكتة بريمة
*لما قالوا المنتخب كان ماخد خمسة والنقر خاتمو وقع في الميدان
*النقر وبعض اللاعبين مشوا يفتشوا الخاتم
*كان بكوسوا جوه خط طمنطاشر
*بريمة قال ليهم تعالوا فتشوا في النص هنا انتوا متين دخلتوا خط طمنطاشر
*واللـه يصلح حالنا في عهد البوشي
*واقول ليك يا البوشي يا اختي
*اختي المستشارين وتذكري ان للرياضة مناشط كتيييرة ولجنة اولمبية تشبه امانة الشباب تلك
*ايها الناس
*ان تنصروا اللـه ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*لقيتوا مفقودينا
*ولا فص ملح وداب علينا؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال سيد الرايحة بفتش خشم البقرة واولادنا كان راحو البقرة تستعد
والي لقاء
سلك
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