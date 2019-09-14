خطأ الجانبين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ظلت قوى الثورة تعمل منذ اشهر لاجل الوصول الى هذه اللحظة وتحقيق حلم الجماهير بإنشاء حكومة مدنية تقود البلد فى الفترة الانتقالية وتعبر بها من الحكم العسكرى التسلطى الانقلابي الى الحكم المدنى الديموقراطى الذى يقوم على ركائز معروفة ولانحتاج الى التفصيل فيها ولا حتى الى مجرد الاشارة اليها باعتبارها من المعلوم بالضرورة .

وهذه القوى التى ثابرت وناضلت وتحملت الصعاب وحشدت الملايين من انصارها للضغط على الطاغية حتى سقط ومن ثم الضغط على المجلس العسكرى واجباره على الرضوخ لارادة الجماهير والتوصل لتوافقات ادت الى قيام الحكم المدنى هى نفس القوى والتيارات التى خرجت يوم الخميس محتجة على عدم تعيين من اختارتهم لمنصبى رئيس القضاء والنائب العام اذ اقترحت قوى الثورة مولانا عبد القادر لرئاسة القضاء ومولانا محمد الحافظ للنائب العام لكن لم يتم تنفيذ ما اقترحته فتنادت الى مسيرة اسمتها مليونية حماية الثورة وكإنها تقول ان هؤلاء الذين فوضناهم وجئنا بهم للحكم ليسوا محل ثقة وغير مؤهلين لتحديد من يختارونهم لشغل المناصب وهذا امر غريب اذ ان هذه القوى الثورية طالما اختارت هؤلاء الناس لتولى مقاليد الحكم وفوضتهم لادارة البلد فلتتركهم يعملون ولا تشوش عليهم ولا تعمل على اعاقة مسيرتهم ولاتعاملهم بنفس الطريقة التى ظلت تتعامل بها مع الحكومة البائدة لان الامور بهذه الطريقة لاتستقيم .

من جهة اخرى لابد من التأكيد على السقوط الشنيع للحكومة المدنية فى اول اختبار لها اذ انها عمدت الى المحتجين فاوجعتهم ضربا واطلقت عليهم القنابل الدخانية وهم لم يخربوا ولم يعتدوا على احد فقط كانوا يرفعون مطالب يرونها حقا وحتى وان كانوا مخطئين فى تحركهم ومسيرتهم وهتافهم – وهذا لايمكن التسالم عليه – فليس للحكومة حق الاعتداء عليهم وتفريقهم بالقوة اذ انهم احرار فى التعبير عن رأيهم ولاحجر عليهم ولا على غيرهم فى التجمهر كما هو معروف ، وعليه فليس من الصواب التعامل معهم بهذا الاسلوب.

نخلص الى القول بخطأ قوى الثورة فى اصرارها على تسيير الموكب وعدم امهالها حكومتها ومنحها الفرصة للعمل بعيدا عن الهرج والمرج واعاقتها كما ان الحكومة اخطأت بشكل كبير وهى تتجه لاستخدام اساليب العهد البائد وتلزم المتجمهرين بالتفرق وتمنعهم حقا دستوريا لايصح الاعتداء عليه ، وبالتالى فالخطأ كان من الجانبين.