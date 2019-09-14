القبض على عريس واثنين آخرين بالشروع في سرقة محل مجوهرات

نجحت الشرطة في القبض على (3) متهمين أثناء شروعهم في سرقة محل مشغولات ذهبية بسوق مايو جنوب الخرطوم، وكشفت مصادر أن الشاكي كان قد أبلغ الشرطة بأن المتهمين كانوا قد حضروا إلى متجره بغية شراء دبلة خطوبة بزعم أن المتهم الثالث يريد الزواج، وأوضح الشاكي للشرطة أنه قام بعرض أنواع الدبل على العريس، في الأثناء استغل المتهمون انشغاله مع المتهم الثالث وقاموا بسرقة (3) أسورة ذهبية وسلسل كانت موجودة داخل المحل، وبعد ذلك قام بقية المتهمين بالخروج من المحل بحدة أنهم يريدون أخذ مقاس أصبع العروسة، وأنهم سوف يأتوا إليه في اليوم الثاني، وعند مغادرتهم اكتشف اختفاء ثلاثة أسورة، وعلى الفور استقل ركشة للحاق بالمتهمين بعد الاتصال بقسم الشرطة، وعند اقتيادهم للقسم، أنكروا علاقتهم بالمسروقات، وعند تفتيشهم اسفر عن العثور على المسروقات بحوزتهم، وتم فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (174) من القانون الجنائي بتهمة السرقة، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)