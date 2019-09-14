التاريخ: 14-سبتمبر-2019
57 مشاهدة
طالب عدد من أسر الطلاب بتحويل مقر محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير من موقعها الحالي، أو تغيير زمن الجلسات، لتبدأ عقب نهاية اليوم المدرسي، وأعرب عدد منهم عن مخاوفهم على أبنائهم من حدوث انفلات بالمنطقة المجاورة لمدارسه وتعريضهم للخطر.
وقالت أسر طلاب بمدارس الخرطوم العالمية، ومدارس المجلس الإفريقي المجاورة لمقر محاكمة البشير بمعهد العلوم القضائية والقانونية باركويت بحسب صحيفة الصيحة، إنهم يناشدون الجهات المسؤولة بتغيير مقر المحاكمة، أو تغيير زمنها لما بعد اليوم الدراسي، وأوضحوا أن المنطقة المجاورة لمدارس أبنائهم تشهد توتراً وحشوداً مؤيدة للرئيس المعزول وأخرى مناوئة له، مما يعرض الطلاب للخطر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات بتغيير مقر محاكمة البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.