مطالبات بتغيير مقر محاكمة البشير

طالب عدد من أسر الطلاب بتحويل مقر محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير من موقعها الحالي، أو تغيير زمن الجلسات، لتبدأ عقب نهاية اليوم المدرسي، وأعرب عدد منهم عن مخاوفهم على أبنائهم من حدوث انفلات بالمنطقة المجاورة لمدارسه وتعريضهم للخطر.

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وقالت أسر طلاب بمدارس الخرطوم العالمية، ومدارس المجلس الإفريقي المجاورة لمقر محاكمة البشير بمعهد العلوم القضائية والقانونية باركويت بحسب صحيفة الصيحة، إنهم يناشدون الجهات المسؤولة بتغيير مقر المحاكمة، أو تغيير زمنها لما بعد اليوم الدراسي، وأوضحوا أن المنطقة المجاورة لمدارس أبنائهم تشهد توتراً وحشوداً مؤيدة للرئيس المعزول وأخرى مناوئة له، مما يعرض الطلاب للخطر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)