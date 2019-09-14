التاريخ: 14-سبتمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة في أول زيارة خارجية له لدولة جنوب السودان، عقد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك اجتماعاً أمس، بمدينة جوبا، مع وزير الخارجية الأوغندي بفندق كراون، تناول العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وقال الوزير الأوغندي في تصريحات صحفية، إن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني سيصل الخرطوم في غضون أسبوعين، لبحث التعاون المشترك والمساهمة الإيجابية في دعم الحكومة الانتقالية والمفاوضات مع القوى التي تحمل السلاح، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسيفيني يزور الخرطوم خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.