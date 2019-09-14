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الإمارات تستنكر استهداف معملين لشركة أرامكو بالسعودية

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استنكرت الإمارات الهجوم الإرهابي الذي طال معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية ، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

 

ونددت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها اليوم السبت، بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

 

وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

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