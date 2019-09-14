زعيمة حزب ميركل تطالب بزيادة حصة المرأة في المناصب العامة

أعربت انيجريت كرامب-كارنباور، زعيمة حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، عن اعتقادها بضرورة زيادة حصة المرأة في المناصب العامة والبرلمانات.

وخلال اجتماع مجلس المندوبين الاتحاديين لاتحاد نساء الحزب في لايبتسيج، قالت السياسية، التي تشغل منصب وزير الدفاع، اليوم السبت: "النساء نصف المجتمع، ونحن نطالب بما يحق لنا".

وأضافت كرامب-كارنباور أنه لا تقام دولة دون نساء، ولا يمكن صياغة المستقبل دون نساء، وحثت النساء على تولي مناصب.

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وإلى جانب تعزيز انخراط المرأة في المناصب العامة والبرلمانات، يناقش المؤتمر مكافحة التغير المناخي واستدامة حماية البيئة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر انتخاب رئيسة جديدة لنساء الحزب المسيحي وخمسة نواب.