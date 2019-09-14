إرجاء محاكمة البشير إلى السبت المقبل

أرجأت محكمة سودانية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع إفادات عدد من شهود النفي.

وشهدت الجلسة الخامسة للمحاكمة، التي عقدت في معهد العلوم القضائية والقانونية في ضاحية (أركويت) شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.

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وأدلى بالشهادة في جلسة اليوم كل من: مدير مكاتب الرئيس المعزول حاتم حسن بخيت، والصادق يعقوب أحمد، مدير التمويل برئاسة التصنيع الحربي، ومرتضى الصالح وهبي أحمد، نائب مدير عام ديوان المحاسبات في وزارة المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس السيادة، اللواء الركن الصادق إسماعيل محمود.

ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، وبالجنيه السوداني.