الإمارات تعلن وصول جثامين جنودها الـ6 لأبوظبي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وصول جثامين جنودها الستة، الذين انتقلوا إلى جوار ربهم بالأمس في حادث تصادم آليات عسكرية، إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، ظهر اليوم السبت، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الإماراتية.
وجرت على أرض المطار- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثامين، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية قد نعت، بالأمس، جنودها الستة الذين انتقلوا إلى جوار ربهم؛ نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية، خلال أدائهم واجبهم الوطني.
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