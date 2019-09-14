الإثنين.. المكسيك تحتفل بعيدها الوطنى فى دار الأوبرا المصرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفال دولة المكسيك بعيدها الوطنى، والذى يقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة.

وأعدت فرقة "الماس دي كورداس" فى الثامنة مساء الإثنين، علي المسرح الصغير، برنامجًا مميزًا يعبر عن الطبيعة الفنية فى بلادها، ويشمل عدة فقرات غنائية وموسيقية، منها: هوابانجو، المسافر، سمائي الجميلة، الملك، رقصة القبعة، المكسيك الحبيبة، وتحيا المكسيك.

يذكر أن فرقة "الماس دي كورداس"، تكونت في أغسطس 2015 في مدينة أواكساكا جنوب المكسيك بهدف نشر الفنون والثقافة المحلية- شاركت في العديد من المهرجانات بمختلف الدول، منها الولايات المتحده الأمريكية، أمريكا اللاتينية، والصين، كما قدمت الكثير من العروض الناجحة.