قالت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، إنها تركت دراسة الدكتوراه في كلية كامبريدج، لأنها لم تستطع ترك والدتها وأشقائها أو تحتمل بكاءهم المتواصل.
وأضافت "الذهبي"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC"، أن رسالتها في الماجستير كانت تتمحور حول زيادة المادة الفعالة في الكريمات الجلدية التي تزيد من نضارة البشرة والجلد، وتقضي على عوامل السن، متابعة: "وعدت ماما من صغري إني هخترعلها منتج يخليها جميلة على طول".
وأوضحت أنها حصلت على منحة كاملة من كامبريدج دون أي تكاليف لكنها لم تستطع الاستمرار سوى عام واحد فقط، مضيفة: "ماما شجعتني على قرار الرجوع لمصر وإكمال الدراسة هنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة أصالة: تركت كلية كامبريدج بسبب ماما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.