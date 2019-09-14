إياد نصار يقدم أول بطولة مطلقة بالسينما بتوقيع رءوف عبدالعزيز

يستعد الفنان إياد نصار لخوض أول بطولة مطلقة فى عالم السينما، تحت قيادة المخرج رءوف عبدالعزيز.

ويجرى رءوف عبدالعزيز جلسات عمل مع إياد نصار خلال هذه الفترة للوقوف على تفاصيل العمل الذى من المنتظر عرضه فى 2020.

وقال مصدر مقرب من إياد نصار إنه يعكف حاليًا على قراءة السيناريو الخاص بالفيلم الذى يكتبه مجموعة من الشباب الجدد، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والغموض.

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وينتظر رءوف عبدالعزيز انتهاء إياد نصار من تصوير أحداث دوره بمسلسل "حواديت الشانزليزيه" لبدء تحضيرات الفيلم، ويعكف المخرج حاليًا على معاينة أماكن التصوير وترشيح الأبطال للجهة المنتجة لإنهاء التعاقدات، لبدء تصويره منتصف أكتوبر المقبل

على جانب آخر، يواصل إياد نصار تصوير مشاهده فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وأوشك على الانتهاء منها بالكامل استعدادًا لدخول المسلسل مرحلة المونتاج، ومن المنتظر عرضه خلال أكتوبر.