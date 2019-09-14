دنيا بطمة تحصل على لقب "أفضل فنانة مغربية" لعام 2019

حصلت المطربة المغربية دنيا بطمة على جائزة أفضل فنانة مغربية لعام 2019، وذلك في حفل مهرجان "الفضائيات العربية"، الذي أقيم مساء أمس في دورته العاشرة.
وأعربت دنيا بطمة عن سعادتها العارمة بهذا التتويج، ووجهت رسالة شكر إلى زوجها، محمد الترك، على دعمه ومساندته لها في جميع المناسبات، وكذا القائمين ومنظمي هذا المهرجان الكبير.
في السياق ذاته، حصلت بطمة في وقت سابق على عدة جوائز، أبرزها جائزة "أفضل فنانة في الشرق الأوسط"، وجائزة عالمية كأمن قلب "أم الدنيا" مصر.
يشار إلى الفنانة دنيا بطمة، تستعد لطرح عمل جديد، تعاونت من خلاله مع الفنان إيهاب أمير، من حيث الكلمات والألحان، وهو عبارة عن أغنية راي.
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