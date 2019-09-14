أكثر من 1000 حيوان ضحية "الشعوذة" فى كولومبيا

ضبطت السلطات الكولومبية في بوغوتا أجزاء تعود لأكثر من ألف حيوان، كانت تُستخدم في صنع تمائم للشعوذة.

وكانت أسنان وأعضاء وجلود تابعة لنحو 1400 حيوان اصطيد في الأمازون أو في مناطق أخرى من كولومبيا ثاني أغنى بلد في العالم بتنوعه الحيوي بعد البرازيل تُباع في متاجر بمركز تجاري يقع في حي لا كانديالاريا وسط العاصمة.

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وذكر المُكلَّف بشؤون البيئة في بلدية بوغوتا، أوسكار لوبيز، أن هذه القطع المستخدمة بشكل أساسي خلال ممارسة طقوس وشعائر، كانت تُباع بطريقة مخالفة للقانون، حيث تُباع أجزاء الحيوانات البرية على حالها أو تُدمج في قطع أخرى.

وكشف مصدر في وزارة البيئة، أن هذه القطع كانت تُشترى من قِبل مجموعة متنوعة من الأشخاص لأغراض الشفاء أو ممارسات الشعوذة، وكان البعض يضعها على شكل تمائم للاتقاء من الطلقات النارية والسرقات والقتل وشتى أنواع الشرور.