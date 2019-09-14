طفلة مبتورة الساقين تقدم عرضًا للأزياء فى باريس

تفتتح الطفلة البريطانية ديزي ماي ديمتري عرضا للأزياء يقام في الطابق الأعلى من برج «إيفل» في باريس، أواخر الشهر الحالي، بساقين مبتورتين عوضتهما بداعمتين معدنيتين.
تبلغ الطفلة 9 سنوات وشاركت في العديد من عروض الأزياء، حيث تركزت عليها الأضواء باعتبارها أول طفلة من ذوي الاحتياجات البدنية الخاصة تخوض تجربة تقديم الازياء.
ولدت الطفلة بمشاكل في العظام وتشوهات خلقية أدت الى وضعها الحالي، لكنها تحدت الظروف ولجأت لتقديم الأزياء، حيث الثامنة اختيرت للمشاركة في عرض للأزياء لعلامة ريفر آيلاند، ثم شاركت في أسبوع نيويورك للموضة.
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