دراسة: الفئران تستمتع بلعبة "الغُميضة" مع البشر

كشفت دراسة أجراها مجموعة من العلماء الألمان، أن الفئران تستمتع بفكرة بحث الإنسان عنها، أو لعبة «الغُميضة»، لذلك تجدها تختبئ مرة أخرى وتصدر صريرًا وتتقافز فرحًا لكي يبحث عنها البشر، وبالتالي استمرار اللعبة بينهما.

ومن هنا، فإن ما يجب وضعه بعين الاعتبار، هو أن الفئران ربما ترغب فقط في الحصول على لعبة مرحة للاختباء والبحث، فهذا بالضبط هو خلاصة ما توصل له علماء الأعصاب المشاركون في البحث.

مجموعة العلماء أمضت أسابيع عدة مع القوارض في غرفة صغيرة مملوءة بالصناديق، ووجدت أن الحيوانات كانت بارعة بشكل مدهش في اللعبة الطفولية «الاختباء والبحث».

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وأثناء اللعبة، سجَّل العلماء بالموجات فوق الصوتية قفزات سعيدة وما يشبه الضحكات من جانب الفئران، والتي أظهرت الأبحاث السابقة أنها علامات على المرح.

وتُقدِّم الدراسة التي نُشرت خلاصتها في مجلة «ساينس»، نظرة ثاقبة جديدة على سلوك اللعب، وهي سمة تطورية مهمة بين الثدييات.