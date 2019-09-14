ناسا تجرى اختبارها للدوران الأول لمركبة (مستكشف المريخ 2020)

ذكر بيان صدر عن مختبر الدفع النفثي التابعة لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن، المهندسين في المختبر نجحوا في إجراء اختبار طاولة الدوران لمركبة (مستكشف المريخ 2020) والذي يهدف إلى الكشف عن مركز ثقلها.

كان هذا اختبار طاولة الدوران الأول للمركبة الجاري تجميعها والذي يعد جزءًا أساسيًا لضمان قيامها برحلة آمنة إلى المريخ والمقررة في يوليو 2020.

تم تدوير المركبة المريخية، وزنتها 1040 كليوا جرام، في اتجاه عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة بمعدل حوالي دورة واحدة في الدقيقة على طاولة الدوران في الغرفة النظيفة بمختبر الدفع النفثي في باسادينا بولاية كاليفورنيا.

كان المهندسون يبحثون عن مركز ثقل المركبة، أو النقطة التي يتم عندها توزيع الوزن بالتساوي في جميع الجوانب.

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وأوضح المختبر أن، تحديد مركز ثقل المركبة يعد جزءًا أساسيًا من عملية التجميع ويساعد على ضمان أن تسير المركبة الفضائية بسلاسة بدءًا من الإطلاق حتى دخول مجال المريخ والهبوط عليه كما هو مقرر.

ولفت المختبر إلى أنه، سيتم إجراء اختبار طاولة الدوران الثاني والأخير في منشأة تابعة لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في الربيع المقبل.

وسيتم إطلاق (مستكشف المريخ 2020)، الذي يقوم ببنائه وإدارته مهندسو المختبر، على متن الطاروخ أطلس 5 الذي طورته شركة (يونايتد لونس ألاينس) في يوليو 2020 من مجمع الإطلاق الفضائي 41 في كيب كانافيرال.