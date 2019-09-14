"بريطانية- أسترالية" تقضي عقوبة بالسجن 10 سنوات في إيران

كشفت الحكومة الأسترالية النقاب، اليوم السبت، عن هوية سيدة بريطانية- زسترالية، تدعى "كايلي مورجيلبرت"، صدر حكم بحقها بالسجن عشر سنوات في إيران، لتصبح بذلك ثاني سيدة بريطانية- أسترالية يكشف النقاب عن احتجازها في إيران خلال أسبوع.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية- على موقعها الإلكتروني- أن السيدة كايلي، الأستاذة بجامعة "ملبورن" الاسترالية، والمُحاضرة والباحثة في معهد آسيا بالجامعة، والمتخصصة في سياسات الشرق الأوسط، تم حبسها في إيران في أكتوبر العام الماضي "2018".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن اعتقالها عبر وسائل الإعلام؛ نظرا لأنه قد يضر بمساعي إطلاق سراحها، غير أن الحكومة الاسترالية أكدت، اليوم، أن مورجيلبرت التي تعلمت في جامعة "كامبريدج" البريطانية مُعتقلة في سجن إيراني.

وقالت عائلتها إنها معتقلة في سجن "إيفين" بالعاصمة الإيرانية (طهران)، مشيرة إلى التواصل مع الحكومة الأسترالية منذ اعتقالها، وأن أفضل فرصة لضمان عودة كايلي عبر القنوات الدبلوماسية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن التهم التي أدينت بها كايلى غير معروفة بعد، لكن تلك العقوبة عادة ما يحكم بها القضاء الإيراني في قضايا التجسس، لافتة إلى أن كايلي هي واحدة من سيدتين تحملان الجنسية البريطانية- الاسترالية، اللتين كشف عن اعتقالهما خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن السيدة الأخرى هي جولي كينج، وهي صاحبة مدونة للسفر، وكذلك خطيبها مارك فيركين، واللذان اعتقلا أثناء تواجدهما قرب موقع عسكري بمنطقة جاجرود في طهران، في 9 أغسطس الماضي، وتم الكشف عن اعتقالهما يوم الخميس الماضي.

وأشارت إلى أن إيران تشن حملة اعتقال الإيرانيين "مزدوجي الجنسية" والأكاديميين خلال السنوات الأخيرة، مما أثار مخاوف من أنها تسعى لاستخدامهم مصدرا "للنفوذ الدبلوماسي".

ويعتقد أن إيران تحتجز الثلاثة أملا في استبدال أحدهم مقابل أحد الإيرانيين المعتقلين في الولايات المتحدة بتهمة التهرب من العقوبات الأمريكية.