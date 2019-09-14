الخرطوم بصدد ترحيل ابرز القيادات المطلوبة للأمن المصري الى القاهرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر متطابقة بحسب (روسيا اليوم) بأن الحكومة السودانية بصدد ترحيل أبرز القيادات المطلوبة للأمن المصري قريباً. وذكرت المصادر أن القيادي المعني ينتمي لتنظيم أنصار الشريعة ويُدعى مدين إبراهيم محمد حسنين الهارب إلى السودان قبل سنوات بعد إدانته في قضية بمحافظه الشرقية، تتعلق باغتيال أمناء شرطة والحكم عليه بخمسة عشر عاماً. وأشار المصدر الى أنه حال ترحيل المذكور فسيكون ذلك بداية جديدة ومختلفة لتعاون أمني بين مصر والسودان بعد تعهدات من الفريق أول عبد الفتاح البرهان للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمصر قبل أشهر بأنه لن يتبقى على أرض السودان مطلوب واحد للأمن المصري. وفي وقت سابق قال مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون السودان السفير صلاح حليمة لـ(روسيا اليوم) إن أبرز الملفات التي ناقشها سامح شكري مع وزيرة الخارجية السودانية ترحيل المطلوبين أمنياً لمصر.