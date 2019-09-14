مدرب المريخ السابق يحقق أول ألقابه مع ظفار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : توج يامن الزلفاني مدرب المريخ السابق بأول ألقابه مع ناديه العماني ظفار ونجح المدرب التونسي في تحقيق لقب كأس السوبر بجدارة بعدما تغلب على صور بأربعة أهداف في المباراة التي جرت على الملعب الرياضى بالرستاق في العاصمة مسقط.

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