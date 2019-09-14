(الثراء الحرام) تسلم أعضاء السيادي إقرارات الذمة

التاريخ: 14-سبتمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة علمت مصادر ان نيابة الثراء مكافحة الثراء الحرام والمشبوه سلمت أعضاء المجلس السيادي إقرارات الذمة توطئة لملئها وإعادتها للنيابة, وطبقاً للمعلومات فان وزراء الحكومة الجدد قد تسلموا ايضا اقرارات الذمة. Advertisements ووفقاً للمعلومات فان النيابة تعتزم تسليم إقرارات الذمة لكل الخاضعين لها بموجب القانون سواء في المركز او الولايات. وبحسب معلومات لصحيفة السوداني فان جميع اقرارات الذمة ستخضع للفحص, وأشارت المعلومات الى ان النيابة وجدت تعاوناً من المجلس السيادي ومجلس الوزراء بشأن إقرارات الذمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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