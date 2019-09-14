اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وقفة احتجاجية للمعلمين اليوم رفضاً لالغاء عطلة السبت

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 14-سبتمبر-2019

8 مشاهدة

وقفة احتجاجية للمعلمين اليوم رفضاً لالغاء عطلة السبت

 

 

أعلن تجمع المهنيين بولاية الخرطوم عن وقفة احتجاجية اليوم أمام مباني وزارة التربية والتعليم رفضاً لقرار إلغاء عطلة السبت واعتبر التجمع أن الإلغاء فيه ظلم وإجحاف بحق المعلمين. ويأتي خصماً على راحتهم النفسية والبدنية.

Advertisements

 

وقال التجمع في تعميم صادر أمس بحسب صحيفة السوداني إن الوقفة الاحتجاجية تأتي لتأكيد رفضهم للقرار الذي تم اتخاذه دون مشاورتهم, لافتاً إلى وجود حلول أخرى يمكن من خلالها بها تعويض ما فات على التلاميذ من العام الدراسي غير العمل يوم السبت, بينها إضافة شهر آخر للعام الدراسي على ان ينتهي في أبريل بدلاً من مارس.

 

وأشار البيان إلى ان ذلك من شأنه حل المشكلة خاصة وان الوزارة ألغت امتحانات منتصف العام وعطلة الدورة المدرسية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية للمعلمين اليوم رفضاً لالغاء عطلة السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا