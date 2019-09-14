وقفة احتجاجية للمعلمين اليوم رفضاً لالغاء عطلة السبت

أعلن تجمع المهنيين بولاية الخرطوم عن وقفة احتجاجية اليوم أمام مباني وزارة التربية والتعليم رفضاً لقرار إلغاء عطلة السبت واعتبر التجمع أن الإلغاء فيه ظلم وإجحاف بحق المعلمين. ويأتي خصماً على راحتهم النفسية والبدنية.

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وقال التجمع في تعميم صادر أمس بحسب صحيفة السوداني إن الوقفة الاحتجاجية تأتي لتأكيد رفضهم للقرار الذي تم اتخاذه دون مشاورتهم, لافتاً إلى وجود حلول أخرى يمكن من خلالها بها تعويض ما فات على التلاميذ من العام الدراسي غير العمل يوم السبت, بينها إضافة شهر آخر للعام الدراسي على ان ينتهي في أبريل بدلاً من مارس.

وأشار البيان إلى ان ذلك من شأنه حل المشكلة خاصة وان الوزارة ألغت امتحانات منتصف العام وعطلة الدورة المدرسية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)