إصابة أفراد من أسر الشهداء بـ(حالات نفسية)

أعلنت اللجنة التمهيدية لأسر شهداء ثورة ديسمبر حصرها (277) شهيداً منذ اندلاع الثورة. وكشف رئيس اللجنة عباس فرح لمصادر عن دخول بعض أفراد أسر الشهداء في (حالات نفسية) وصدمات بسبب فقدان ذويهم، وأردف قائلاً: “نحاول الآن إيجاد علاج لهؤلاء المصدومين”.

وقال إن لجنتهم أجرت دراسات عن الحالة الاجتماعية لكل أسرة لبحث إمكانية تقديم كافة أشكال الدعم لهم، مشيراً إلى أن بعض الأسر تعيش ظروفاً قاسية بسبب فقد عائلهم الوحيد في الأحداث، وأن بعضهم يحتاج إلى مأوى، وزاد قائلاً: (وجدنا أسراً تسكن في راكوبة مكونة من شوالات)، وذكر عباس أن رئيس الوزراء عبد الله حمخدوك وعدهم بالوقوف مع أسر الشهداء.

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وفي سياق متصل ناقش وفد من منظمة العفو الدولية مع اللجنة التمهيدية لأسر الشهداء الانتهاكات التي تمت بحق الأبرياء العزل وآلية القمع المفرط من قبل مجرمي النظام المباد، وطالبت اللجنة في بيان بحسب صحيفة الإنتباهة، بالقصاص العادل وتكوين مجلس قضاء مستقل ونيابة منفصلة تماماً، ودعت المنظمات الحقوقية بالداخل والخارج للوقوف مع الأسر المكلومة للضغط على الحكومة وانتزاع حقوق الشهداء، وأكدت أنه لا مطلب حالياً للشعب السوداني أجمع وأسر الشهداء بوجه خاص إلا القصاص من قتلة خيرة شباب الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)