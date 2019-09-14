مقاضاة سائقي مركبات بسبب زيادة التعرفة

التاريخ: 14-سبتمبر-2019
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شكلت ولاية الخرطوم غرفة عمليات طارئة لمعالجة أزمة المواصلات، في وقت أعلنت فيه عن محاكمات لعدد من أصحاب المركبات العامة.
وأكد مدير إدارة النقل والمواصلات بالولاية صلاح محمد عبد الله تشكيل غرفة استعداداً لاستئناف العام الدراسي ومنع تكدس المواطنين والطلاب بالمواقف والمحطات، مشيراً إلى صيانة (70) بصاً وإدخالها في الخدمة، بجانب الاستعانة بالحافلات السفرية في الخطوط الداخلية.
وأوضح صلاح بحسب صحيفة الإنتباهة، أن الجهات المختصة اتخذت إجراءات قضائية في مواجهة عدد من سائقي المركبات المتهمين بزيادة تعرفة المواصلات أو تجزئة الخط، منبهاً إلى أن الولاية تعمل على ضبط حركة المواصلات لمعالجة الأزمة، وأشار إلى أن المعالجات تشمل إزالة (الفريشة) من مداخل ومخارج المواقف الرئيسة لتيسير الحركة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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