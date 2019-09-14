قيادات (التيار العام) يعودون للأمة القومي بعد خصومة (10) سنوات

عادت بعد خصومة سياسية امتدت لعشر سنوات قيادات (التيار العام) بحزب الأمة القومي إلى حضن الحزب بعد قرار المكتب السياسي إلغاء قرار فصلهم.

وعلمت مصادر بأن المكتب السياسي لحزب الأمة القومي قرر إعادة قيادات التيار العام للمكتب السياسي وإلغاء قرار فصلهم الصادر في عام 2011.

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ووفقاً للمصادر فإن أبرز العائدين هم: آدم موسى مادبو النائب السابق لرئيس الحزب ومحمد عيسى عليو والهادي محمد إبراهيم وقاسم حسن وحامد بلة وآخرين.

وبحسب صحيفة الإنتباهة، فإن قيادات التيار العام كانوا قد اتخذوا موقفاً من مؤسسات الحزب مذ المؤتمر العام السابع للحزب في العام 2009 وأعلنوا عدم اعترافهم بالهيئة المركزية ومخرجاتها من أمين عام ومكتب سياسي، وقرروا مقاطعة أنشطة الحزب ومضوا في تكوين جسم موازي لمؤسسات حزب الأمة القومي عرف بـ(التيار العام) وفي موازاة ذلك تم فصلهم من المكتب السياسي بالحزب بسبب الغياب عن حضور الاجتماعات لمدة تجاوزت الثلاث سنوات وكانوا حينها عشرة أعضاء بمن فيهم محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)