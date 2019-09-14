انتخاب سعد العمدة نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للهجن

التاريخ: 14-سبتمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة انتخب المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للهجن في دورته 2019 – 2024 الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود رئيساً للاتحاد. Advertisements واختار المكتب التنفيذي بالانتخاب كل من الأمير فهد بن جلوي وسعد عثمان محمد أحمد (سعد العمدة) من السودان وعبد الله مبارك المهيري (الامارات) وأوليفي (فرنسا) نواباً لرئيس الاتحاد. وبحسب صحيفة الإنتباهة أن عملية الانتخاب تمت بالإجماع في حضور ومشاركة (42) دولة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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