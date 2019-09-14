خسائر بالمليارات في قطاع الثروة الحيوانية

التاريخ: 14-سبتمبر-2019
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قالت غرفة الألبان إن ارتفاع أسعار الأمباز والعلف والردة أدى إلى ارتفاع أسعار الألبان في العاصمة. وكشف نائب رئيس الغرفة محمد دروسة عن وصول سعر جوال الأمباز إلى (1600) جنيه والعلف يتراوح سعره ما بين (820 ــ 840) جنيهاً والردة سعرها (450) جنيهاً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الألبان.
وأرجع ارتفاع أسعار الألبان في فصل الخريف إلى تكلفة ترحيل مدخلات الإنتاج للعاصمة، وجزم بأن خسائر قطاع الثروة الحيوانية تقدر بالمليارات، وأكد أن مدخلات الإنتاج الأساسية يتم تصديرها للخارج دون الاستفادة منها بالداخل خاصة المولاص والبرسيم.
ونبه دروسة إلى خطورة مقاطعة الألبان، وقال إنها سوف تؤدي إلى نتائج عكسية، وأضاف قائلاً: (نعم للمقاطعة الراشدة التي تأتي بالدولارات ولكن ليس مقاطعة المنتجات المحلية، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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