الكشف عن تسرب دواء مغشوش لصيدليات الخرطوم

التاريخ: 14-سبتمبر-2019
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أعلنت شعبة مستوردي الأدوية عن تسرب دواء مهرب و(مغشوش) للصيدليات بالعاصمة الخرطوم. وطالب رئيس الشعبة صلاح سوار الذهب الجهات الرقابية بمتابعة تلك الأدوية ومحاربتها، مبيناً أن ظاهرة الأدوية المهربة والمغشوشة نشطت في الفترة الأخيرة.
وأكد سوار الذهب استقرار أسعار الدواء بسبب زيادة الأصناف المسجلة بالبلاد، وأشار إلى تنافس الشركات العالمية في تخفيض أسعار الأدوية حتى تكون لها حصة بالبلاد، ونبه إلى أن الإدارة السابقة لمجلس الأدوية والسموم قامت بتسجيل كمية كبيرة من الأدوية، ما أدى الى استقرار الأسعار وبأصناف عديدة وأسماء كثيرة للصنف الواحد.
وشدد صلاح بحسب صحيفة الإنتباهة، على ضرورة وجود تنافس بين الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة حتى لا تعتمد الصناعة المحلية علي السوق المحلي فقط، وأضاف قائلاً لابد أن تركز على الأسواق الخارجية لجلب عمله حرة تساهم في عجلة الاقتصاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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