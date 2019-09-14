النيابة تبدأ التحري في أضخم عملية فساد في ديوان الزكاة

التاريخ: 14-سبتمبر-2019
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شرعت نيابة مكافحة الفساد في التحقيق والتحري حول ملف فساد ديوان الزكاة. ويواجه مجموعة من كبار موظفي الديوان الاتهام في أضخم عملية فساد في صفقة سيارات بديوان الزكاة، الذي يتولى التحري فيه نقيب شرطة نزار عبد الجبار، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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